В России суд вынес решение по довольно громкому делу популярного тиктокера Кости Киевского (настоящее имя Константин Лакеев - Ред.). Этот молодой человек стал широко известен после несанкционированного митинга в Москве 23 января, который прошел в поддержку Алексея Навального.

Костя Киевский в компании других людей отличился тем, что бросал снежки в автомобиль с сотрудниками ФСБ. И вот спустя почти год Тверской районный суд Москвы назначил ему наказание в два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом передает Телеграм-канал Shot.

Защита тиктокера намерена обжаловать приговор суда. Ему вменили хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК России) и порчу имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК России).

Костю Лакеева вычислили по видео и вскоре задержали, он принес публичные извинения.

"Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул. Прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских...", - так извинялся после задержания Костя Киевский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, Навальный назвал Apple, Google, YouTube и Telegram помощниками Путина.

Также мы сообщали, что в Кремле прокомментировали присуждение Европарламентом премии Сахарова Алексею Навальному.