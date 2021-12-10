Президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал указ о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации. Днем ранее Микиту согласовал на эту должность Кабмин.

О подписании указа сообщает Офис президента.

Зеленский встретился с Микитой в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение, а также высказал убеждение, что его опыт и знание родного края будут способствовать эффективной работе в должности.

Микита родился в 1979 году в селе Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "Технология, экономика и планирование деревообработки". В 2002 году он окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

Начиная с 1999 года Микита работал по специальности на нескольких предприятиях, в частности на "Укрпочте", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях. К моменту назначения он данный момент он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

Как писала "Страна", 28 октября депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за выражение недоверия главе органа Алексею Петрову, после чего он досрочно сложил полномочия.

Вскоре после этого Зеленский уволил главу Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности.

Мы подробно разбирали, что происходит с руководством региона.