Стоимость газа в Европе в пятницу, 17 декабря, упала почти на десять процентов. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1511 долларов за тысячу кубометров, тогда как накануне она была выше $1700.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Feature.

Стоимость голубого топлива падает на фоне решения "Газпрома" заказать мощность для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" через территорию Польши в объеме 26,8 млн куб. м. Днем ранее компания дополнительные мощности бронировать не стала.

Напомним, стоимость газа стабильно росла с начала недели после заявления главы МИД ФРГ о том, что "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован и не заработает в первой половине 2021 года, а также на фоне быстрого уменьшения объёмов газа в европейских газохранилищах

В понедельник газ стоил более 1300 долларов за тысячу кубометров, во вторник - перевалил за 1400, в среду стоил уже более 1500 долларов за тысячу кубометров.

А в четверг после заявлений немецкого федерального агентства, что "Северный поток-2" в первой половине 2022 года не сертифицируют, она взлетела ещё выше - до 1700 долларов за тысячу кубов.

Отметим, что к ценам на газ Европе привязаны внутренние цены в Украине для промышленных потребителей.