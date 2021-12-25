Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало фото с Марса, сделанное орбитальным аппаратом для исследования малых составляющих атмосферы Trace Gas Orbiter. На снимке запечатлен кратер, покрытый водяным льдом.

Фотография, сделанная еще 5 июля, появилась на сайте ЕКА.

Кратер имеет диаметр 4 километра и расположен в Великой Северной равнине Красной планеты. Кратер частично заполнен водяным льдом, который также заметен на его северных склонах, получающим в среднем меньше солнечного света в течение года, чем другие части.

Темная порода, отчетливо видимая на краю кратера и придающая ему несколько выжженный вид, вероятно, состоит из вулканических материалов, таких как базальт.

В ЕКА уподобили кратер ярко-красному бархатному пирогу с сахарной пудрой.

Большая часть окружающей кратер местности свободна ото льда и была сформирована продолжающимися эоловыми процессами - то есть связанными с работой ветра. Полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который выдул более яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив немного более темную нижележащую подложку.

Trace Gas Orbiter был разработан по программе "ЭкзоМарс" и прибыл на планету в 2016 году. Свою научную миссию он начал в 2018 году. Аппарат составляет карту поверхности планеты. Он также будет ретранслировать данных для второй миссии в рамках "ЭкзоМарс", которая включает марсоход Rosalind Franklin и платформу Kazachok. Она прибудет на Марс в 2023 году.

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