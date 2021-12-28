Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс. При этом всего 7% из них никогда не были в стрессе.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, почти 40% украинцев говорят, что удовлетворены своей жизнью, еще 30% – скорее удовлетворены, около 20% – не очень удовлетворены и 11% – недовольны совсем.

Несколько чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины.

Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был их год.

В то же время более 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс. Еще 29% – иногда были в стрессе (в сумме 69%), 22% – редко или очень редко и только 7% – никогда. При этом чаще об ощущениях стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

Ранее "Страна" писала о том, что более половины украинцев заявили о том, что их ощущение уверенности в будущем ухудшилось, и только 14% ответили, что уверены в завтрашнем дне. Большинство респондентов дали отрицательный ответ на вопрос о том, улучшилось ли их ощущение уверенности в будущем.

Кроме этого, мы сообщали о том, что 47% украинцев считают, что за 2021 год не было ни одного достижения украинской власти.