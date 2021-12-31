18,4% украинцев в 2022 году тигра хотели бы получить в качестве подарка романтическое путешествие. Автомобиль или аксессуар к нему стал предметом желания 11,7% наших соотечественников, а 10,1% отдали предпочтение денежному подарку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен в период с 3 по 11 декабря.

Также в топ-6 желаемых подарков попали мобильные телефоны или электронные книги (9,2%), бытовая техника (6,6%), компьютер или планшет (5,2%).

Далее в рейтинге следуют подарки, набравшие менее 5% голосов. За духи и косметику отдали голоса 4,4 % опрошенных. Далее с отрывом следуют конфеты и цветы (2,7%), хенд-мейд (2,4%), домашнее животное (1,8%). Меньше всего украинцы хотели бы получить одежду (1,2%), ювелирные украшения (1,4%) и игрушки для елки (1,7%).

Напомним, согласно опросу, у 52% украинцев ухудшилось финансовое положение в этом году.

Ранее "Страна" писала о том, что половина украинцев считает, что в 2021 году у власти не было ни одного достижения.

Также мы сообщали, что по данным опроса, почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее.