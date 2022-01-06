Синоптики прогнозируют, что сегодня, 6 января, в Закарпатской области и в Карпатах возможен сильный мокрый снег. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, в западном регионе Украины спасатели установили первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что на Закарпатье появились подснежники. Первые цветы зацвели 3 января возле дома Йозефа Молнара в Сваляве.

Кроме того, мы также писали о том, что на территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, был зафиксирован ряд подтоплений в результате поднятия грунтовых вод. Кроме того 4 января ночью там сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и на автодорогу национального значения Н09 в город Рахов.