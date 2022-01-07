Сегодня, во время празднования Рождества в Украине более трех с половиной тысяч национальных гвардейцев будут обеспечивать сохранение порядка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Сейчас силы Нацгвардии перевели в усиленный режим несения служебы. Во время празднования Рождества безопасность будут обеспечивать более 3,5 тысяч нацгвардейцев.

"Они будут выполнять задачи службы в составе самостоятельных и совместных с Национальной полицией нарядов, из которых 86 патрулей со служебными собаками и более 100 патрулей на автомобилях", - сказано в сообщении.

При этом охрана общественного порядка будет осуществляться на территории 21 областного центра и Киева, двадцати пяти городов областного и районного подчинения, из них на территории 7 населенных пунктов в рамках проведения операции Объединенных сил и 5 объектов транспортной инфраструктуры, около 158 культовых сооружений, где будут проходить праздничные богослужения.

Ранее украинские пограничники рассказали, сколько денег и за что именно им предлагали нарушители перед Рождеством.

Напомним, в сеть заранее слили поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством.