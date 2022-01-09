В Польше, где в первый день января обнаружили мертвым 47-летнего украинца, посреди улицы прохожие нашли гражданку нашей страны без сознания. Рядом с ней был 5-месячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей Польши.

По данным полиции, инцидент произошел в Варшаве. Свидетели рассказали, что 33-летняя украинка лежала на земле между припаркованными машинами и ни на что не реагировала. Сверху на ней был ребенок. Он был одет в комбинезон, но без головного убора. При этом малыш громко плакал, по словам прохожих.

До того, как приехали полицейские прохожие немного привели женщину в чувство. Однако она оказалась такой пьяной, что едва удерживала равновесие. Позже тест показал в крови три промилле алкоголя.

Также по данным полиции, когда они уже прибыли к женщине на вызов, у нее зазвонил телефон. Оказалось, что позвонила мать ребенка. Она рассказала, что сестра ее мужа вышла на прогулку с их 5-месячным сыном и перестала отвечать на звонки.

Позже мать ребенка прибыла на место вместе со своим мужем (оба они - граждане Украины). Оказалось, что они также были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина имела почти 1 промилле алкоголя, а ее муж - 1,5.

Прибывшие на вызов медики не обнаружили угроз жизни нетрезвой гражданке и ребенку. На теле ребенка не было никаких повреждений, синяков, царапин или ссадин.

Однако полицейские не отдали ребенка родителям и мальчик временно попал под опеку работников Интервенционного центра до предусыновления. Дальше делом будет заниматься Семейный суд. Украинке, которую нашли без сознания с младенцем, грозит до пяти лет в тюрьме.

Ранее мы писали, что в Польше украинцу в лицо попала петарда.

Также сообщали, что в Польше задержали троих украинцев, которые пытались переправить нелегалов через границу.