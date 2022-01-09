По состоянию на воскресенье, 9 января, в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости Covid-19. Таким образом, регион стал находиться в оранжевой зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций - 78,6% при допустимом показателе 50%. При этом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет 65 при показателе 75 на 100 тысяч населения. Не превышен допустимый уровень по данному показателю и в Днепропетровской области.

Все стальные регионы Украины, в том числе и Киев, находятся в желтой зоне карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что с 6 декабря вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина, которые коснулись невакцинированных жителей желтой зоны. В то же время, начиная с оранжевого уровня, местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Также сообщалось, что, по мнению ученых, Украина из-за нового штамма начнет 2022 год с роста заболеваемости ковидом.

Кроме того, мы писали, что в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "Омикрона".