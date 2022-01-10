Появилось видео с киргизским музыкантом Викрамом Рузахуновым, который вернулся на родину. Он заявил, что специально оговорил себя на видео, которое демонстрировали казахские власти, и "признался", что за деньги участвовал в беспорядках в Казахстане, чтобы вернуться поскорее на родину. Он также заявил, что его никто не пытал, а синяки он получил при задержании.

В ролике, снятом представителями СМИ по прилету артиста на родину, он передал некоторые подробности о своем задержании и участии в митинге. Как объяснил Рузахунов, он приехал в Алматы к другу и, когда вечером 4 января начались митинги, сначала отсиживался дома. Однако, когда он решил поехать домой и 7 января взял такси, по дороге на военном посту его задержали.

В камере ему сказали, что если оговорить себя, то его немедленно депортируют на родину.

"Мне сказали, что есть такой путь", — сказал музыкант.

Музыкант добавил, что свои травмы получил при задержании, в тюрьме его не пытали и в камере с ним обходились вежливо.

Напомним, ранее в Казахстане телеканал "Хабар - 24" показал видео, на котором Рузахунов признается, что участвовал в беспорядках за 200 долларов. Позже выяснилось, что это известный джазовый музыкант из Киргизии. На опубликованном видео на его лице можно было рассмотреть следы избиения. Родные и друзья Викрама считали, что его пытали и неизвестно где удерживали.

Позже Министерство иностранных дел Киргизии призвало Казахстан освободить известного киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого назвали участником массовых беспорядков.

Только сегодня стало известно, что власти Казахстана все-таки освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который признался на видео, что участвовал в беспорядках за 200 долларов.