В МИД России объяснили, как на самом деле работает принцип "ничего об Украине без Украины"
Российский дипломат, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко описал, как на самом деле работает американский принцип "ничего об Украине без Украины".
Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции по результатам переговоров с НАТО.
Он пояснил это на примере заседания совета Россия - НАТО, который заседал сегодня.
"Я иногда не понимаю заявлений наших партнеров. Да, я читал, что господин Блинкен заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность", - пояснил он.
Напомним, недавно появились первые заявления со стороны России (в лице Минобороны) по сегодняшней встрече с НАТО. Так, например, Минобороны России требует гарантий нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран. А также обязательств о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности. Кроме этого, Российская Федерация предлагает провести ограничение военной деятельности в Европе, исключив наращивание "контингентов передового базирования".
Кроме этого, Александр Грушко рассказал, что Россия ответила НАТО на претензии по эскалации в Украине. По его словам, деэскалация по Украине возможна, но прежде всего "нужно принудить власти Киева к выполнению Минских соглашений".