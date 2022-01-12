Российский дипломат, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко описал, как на самом деле работает американский принцип "ничего об Украине без Украины".

Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции по результатам переговоров с НАТО.

Он пояснил это на примере заседания совета Россия - НАТО, который заседал сегодня.

"Я иногда не понимаю заявлений наших партнеров. Да, я читал, что господин Блинкен заявил, что "ни слова об Украине без Украины". Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность", - пояснил он.

Напомним, недавно появились первые заявления со стороны России (в лице Минобороны) по сегодняшней встрече с НАТО. Так, например, Минобороны России требует гарантий нерасширения НАТО на восток за счет Украины и других стран. А также обязательств о неразмещении в Европе новых американских ракет средней и меньшей дальности. Кроме этого, Российская Федерация предлагает провести ограничение военной деятельности в Европе, исключив наращивание "контингентов передового базирования".

Кроме этого, Александр Грушко рассказал, что Россия ответила НАТО на претензии по эскалации в Украине. По его словам, деэскалация по Украине возможна, но прежде всего "нужно принудить власти Киева к выполнению Минских соглашений".