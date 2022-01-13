Из Киева не вылетел самолет, который должен был забрать 500 украинских туристов, которые отдыхали в Доминикане. По предварительным данным лайнер застрял в Украине из-за поломки, передают "Украинские новости".

Тем временем у оставшихся в Доминикане украинцев уже закончилось оплаченное время проживания в отелях. Туристов из них выселяют и везут в более дешевые гостиницы, где люди будут ожидать пока самолет починят или найдут для них другой лайнер.

Туроператор пока не может ответить на вопрос, сколько времени понадобится для того, чтобы найти другой лайнер. А в киевском офисе туроператора закончился рабочий день.

Напомним, группа украинцев из-за протестов в Алматы застряла в Казахстане. 9 января в Украину прибыл первый самолет с украинцами, застрявшими в Казахстане.

Ранее "Страна" писала о том, что крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" не может вылететь из Польши из-за повреждения стойки шасси. "Антонов" отправил на помощь дроугой лайнер.

Также мы сообщали, что украинка обматерила мужчину, дымившего вейпом в самолете из Египта.