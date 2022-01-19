Исследователи Оксфордского детского корпуса провели опрос более 8 000 учащихся из 85 школ Великобритании. Они выяснили, что почти четверть респондентов назвали слово "тревожность" (anxiety) словом, которое в 2021 году ассоциируется у них с темой благополучия. Вторую и третью позиции заняли - "сложный" или тот, что "бросает вызов" (challenging) и "изолировать" (isolate). Ученые связывают это с пандемией и закрытием школ по всему миру.

Об этом сообщает издание "Oxford University Press".

"Вдохновленные широким влиянием Covid-19 на образование детей и растущим осознанием того, что психическое здоровье детей является ключевой проблемой дома и в школе, мы выбрали тему благополучия в качестве темы нашего исследования на 2021 год", - объяснили исследователи.

Они опросили 8 тысячи школьников, задав им вопрос о том, какие слова ассоциируются у них с темой благополучия и здоровья.

"Результаты выявили широко распространенное влияние, которое карантин и закрытие школ оказали на детей: почти четверть всех опрошенных выбрали слово "тревожность" в качестве слова номер один, за которым следуют "вызов" и "изолировать". Тем не менее, "благополучие" и "устойчивость" следовали за ними в качестве основных слов, сигнализируя о позитивном отношении детей к недавним вызовам", - написали исследователи.

Кроме того, учителей из 85 школ Великобритании также спросили о том, какое слово они чаще всего употребляли, когда говорили со своими учениками на эти темы в прошлом году.

Самым популярным словом оказалось "устойчивость" – это значит, что учителя транслировали учащимся позитив, несмотря на трудности.

Второе место среди педагогов заняло слово "сложный", учитывая все, что пережили школы и учащиеся, а третье - "благополучие".

Напомним, ранее мы писали, что в конце прошлого года в ВОЗ объявили, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По прогнозам экспертов, это ориентировочно может случиться уже в 2022 году.

Также "Страна" писала о том, что за два года пандемии коронавируса, по данным Oxfam, 10 богатейших людей мира удвоили свое состояние, а бедных стало больше на 160 млн.