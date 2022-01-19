Сегодня, 19 января, в день празднования Крещения в Киеве на Оболонской набережной мужчины устроили драку в то время, как священник читал молитву и люди окунались в прорубь.

Соответствующие видео обнародовал Telegram-канал "Большой Киев".

На кадрах видно большое количество люде, часть из них одевается после окунания в прорубь, слышно как священник читает молитву. В это время один до пояса раздеты мужчина бросается на группу других мужчин, которые, в отличие от него, полностью одеты.

Что стало причиной конфликта неизвестно. Судя по видео, на место событий приехали правоохранители и медики. В конце видео один из правоохранителей силой увел полуголого мужчину.

Напомним, на Крещение нацгвардейцы десять минут не могли вытащить из проруби пьяного жителя Ивано-Франковска. Мужчина решил нырнут в ополонку и потом отказался выходить из ледяной воды. Правоохранителям пришлось применить силу.

Также "Страна" подробно писала, кто из известных людей окунулся в прорубь на Крещение. Данных о том, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в купании, нет.