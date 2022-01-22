Эвакуация сотрудников посольства США в Украине, о подготовке которой ранее сообщало агентство Bloomberg, может начаться на следующей неделе. Запрос на разрешение отъезда второстепенных сотрудников дипмиссии уже поступил в Госдеп.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - сообщает канал.

Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить". По его словам, ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, по информации Daily Express, Британия уже подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины. Спецоперацией займутся военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS).

Также мы писали, что на днях The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины. Однако эту информацию опровергли как в Министерстве иностранных дел России, так и в МИД Украины.