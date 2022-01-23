В Украине, где в воскресенье наблюдается небольшой спад заболеваемости ковидом, в оранжевой зоне карантина по-прежнему остаются 10 регионов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.

В оранжевой зоне карантина по состоянию на 23 января находятся:

Винницкая,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская области.

Ивано-Франковская область покинет оранжевую зону уже с завтрашнего дня, 24 января. Регион станет красным, решение об этом 21 января приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Исходя из статистики Минздрава, вторым регионом, который попадет в красную ковид-зону, может стать Ровенская область. По правилам МОЗ, красный уровень эпидопасности устанавливается на территории региона, в котором на протяжении трех дней подряд норму превышают два или больше коронавирусных показателей. В Ровенской области уже три дня превышена допустимая динамика уровня госпитализаций пациентов с ковидом и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.

Также мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.