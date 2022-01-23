Еще один регион Украины может попасть в красную ковид-зону. Статистика Минздрава
В Украине, где в воскресенье наблюдается небольшой спад заболеваемости ковидом, в оранжевой зоне карантина по-прежнему остаются 10 регионов.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава.
В оранжевой зоне карантина по состоянию на 23 января находятся:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Ивано-Франковская область покинет оранжевую зону уже с завтрашнего дня, 24 января. Регион станет красным, решение об этом 21 января приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
Исходя из статистики Минздрава, вторым регионом, который попадет в красную ковид-зону, может стать Ровенская область. По правилам МОЗ, красный уровень эпидопасности устанавливается на территории региона, в котором на протяжении трех дней подряд норму превышают два или больше коронавирусных показателей. В Ровенской области уже три дня превышена допустимая динамика уровня госпитализаций пациентов с ковидом и коэффициент выявления случаев инфицирования.
Напомним, Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.
Также мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.