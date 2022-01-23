В регионах ухудшается ситуация с ковдиом. Фото: "Страна"

В Украине, где в воскресенье наблюдается небольшой спад заболеваемости ковидом, в оранжевой зоне карантина по-прежнему остаются 10 регионов. 

Об этом свидетельствует информация на сайте Минздрава. 

В оранжевой зоне карантина по состоянию на 23 января находятся: 

  • Винницкая, 
  • Житомирская, 
  • Ивано-Франковская, 
  • Львовская, 
  • Ровенская, 
  • Сумская, 
  • Тернопольская, 
  • Хмельницкая, 
  • Черновицкая, 
  • Черниговская области.

Ивано-Франковская область покинет оранжевую зону уже с завтрашнего дня, 24 января. Регион станет красным, решение об этом 21 января приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС

Исходя из статистики Минздрава, вторым регионом, который попадет в красную ковид-зону, может стать Ровенская область. По правилам МОЗ, красный уровень эпидопасности устанавливается на территории региона, в котором на протяжении трех дней подряд норму превышают два или больше коронавирусных показателей. В Ровенской области уже три дня превышена допустимая динамика уровня госпитализаций пациентов с ковидом и коэффициент выявления случаев инфицирования. 

Зоны карантина в Украине 23 января. Скриншот сайта МОЗ

Напомним, Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.

Также мы писали, что 20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине.

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