Актриса Елена Проклова, которую в начале января госпитализировали в реанимацию с острым нарушением мозгового кровообращения, рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта.

Об этом 68-летняя актриса сообщила в интервью РИА Новости.

Стало известно, что артистку перевели в реабилитационный центр.

"Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", — рассказала Проклова.

По словам актрисы, необходимо делать очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию.

"Предполагаю, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше — повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема", — заключила женщина.

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