Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов) - их концерты были намечены в стране в ближайшее время.

Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

По его данным, согласно решению департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Королева и Шарипов не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву этих российских исполнителей в пятницу направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.

Ранее мы писали, что украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису Любовь Резину, которая незаконно посещала территорию аннексированного Крыма.

Кроме этого, сотрудники Госпогранслужбы на три года запретили въезд в Украину прибывшим из Турции двум россиянам, которые незаконно посещали Крым. Как заявили пограничники, иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированный Крым, в том числе посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы.