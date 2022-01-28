По данным на сегодня, 28 января, в "красной" зоне карантина находятся только два региона Украины, но к ним могут присоединиться еще шесть областей. В этих областях низкий уровень вакцинации населения от коронавируса.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выступления в парламенте в пятницу, 28 января.

"При этом регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону "красного" уровня эпидопасности. Самый высокий риск быстрого перехода в "красный" уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", - заявил он.

Министр обратил внимание, что области, которые лидируют по вакцинации населения от ковида, сейчас находятся в "желтой" зоне карантина и там самые низкие уровни госпитализаций и занятости коек с кислородом.

По данным 28 января в "красной" зоне карантина находится Ивано-Франковская и Ровненская области, еще 16 регионов находятся в "оранжевой" зоне эмидемиологической опасности.

Между тем ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и количество новых случаев заражения растет с каждым днем - за 27 января коронавирус выявили у 34 408 человек.

Напомним, в Минздраве допускают отмену карантина в Украине, но только при одном условии.