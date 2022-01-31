В Днепре 28 января обнаружили труп повешенного мужчины, при котором было удостоверение участника боевых действий. При этом он не являлся действующим военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"В СМИ появилась информация о том, что в Днепре нашли тело мужчины, который, вероятно, покончил с собой. При осмотре при нем было обнаружено якобы удостоверением нацгвардейца", - сказано в сообщении.

Однако, документ был удостоверением участника боевых действий, выданным в 2015 году и действующим военнослужащим Национальной гвардии мужчина не являлся.

Напомним, на прошлой неделе в Национальной гвардии Украины в Днепре произошел трагический случай. Один из военнослужащих - 20-летний Артемий Рябчук, открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего погибли четверо других военнослужащих и сотрудница завода, а еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Нацгвардеец сам сдался полиции и сейчас находится в СИЗО. После инцидента в отставку ушел командующий Национальной гвардии Николай Балан.