Столичная полиция назвала основные версии смерти известного в прошлом украинского боксера Владимира Вирчиса, о которой стало известно 28 января. Это совершение самоубийства и доведение до самоубийства.

Версии перечислил отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции добавили, что в рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия. Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли покойный с кем-либо неприязненные отношения или были ли у него долговые обязательства.

Также полицейские напомнили основные обстоятельства трагедии. В ночь с 27 на 28 января у дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший – известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение.

Как писала "Страна", в полиции почти сразу после сообщений в СМИ подтвердили смерть боксера.

Также мы рассказывали о сообщении нашего источника в МВД, согласно которому Вирчис повесился на балконе.