Завтра, 3 февраля, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты Петра Порошенко на решение Печерского суда Киева об аресте имущества Порошенко.

Соответствующий документ опубликован на сайте Киевского апелляционного суда.

Заседание назначено на 16:30.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и в тот же день состоялось заседание суда по избранию для него меры пресечения. Экс-президенту еще в декабре объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму и он стал четвертым подозреваемым по так называемому "угольному делу".

17 января суд так и не избрал меру пресечения для Порошенко и заседание прервали до среды, 19 января. В среду суд отпустил его под личное обязательство, которое подразумевает, что Порошенко должен сдать свои загранпаспорта, чего он так и не сделал. На это решение подала апелляцию и прокуратура, которая требует ареста, и защита, которая требует отмену любой меры.

Меру пресечения для экс-президента должны были обжаловать 28 января, но в итоге суд перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Между тем, 31 января, Петр Порошенко приехал на допрос в Госбюро расследований. Выступая перед журналистами, Порошенко заявил, что Зеленский специально его кошмарит уголовным делом, чтоб не дать ему (Порошенко) помочь армии и организовать международную коалицию в поддержку Украины.

Однако во время допроса экс-президент Украины отказался давать показания по "угольному делу". После этого его отпустили.