В Кремле заявили, что переброска американских военнослужащих в Европу доказывает тот факт, что у России есть причины для беспокойства.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает CNN.

"США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе", - сказал Песков.

По его словам, решение США о переброске войск является "лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства".

Напомним, Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат. В американском оборонном ведомстве также заявили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.

Также мы писали о том, что недавно в Госдепе США заявили об однозначной необходимости укреплять восточный фланг НАТО.

Кроме того, мы сообщали, что Венгрия не планирует размещать у себя войска НАТО, в стране считают, что сейчас в этом нет необходимости.

В то же время Словакия заявила о готовности разместить у себя войска НАТО, в случае, если интересы безопасности страны и Европы в целом требуют укрепления военного потенциала на ее восточной границе.