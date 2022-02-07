Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в мировой политике и сравнивала власти Украины, Великобритании и США с героями известной кинокомедии "Кавказская пленница".

Об этом сообщает "РИА новости".

"Помните этот кадр из фильма Гайдая (известного советского и российского режиссера Леонида Гайдая - Ред.) "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон", - сказала Захарова.

Трус, Балбес и Бывалый. Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Ранее Захарова прокомментировала сообщения о готовящемся "российском вторжении" в Украину, которые регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Представитель МИД Российской Федерации сказала, что ее "впечатляет только масштаб наглости и вранья".

Как связано нагнетание темы "вторжения России в Украину" с промежуточными выборами в США — разбиралась "Страна".

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