Под Киевом сбитого на дороге пешехода переехали несколько машин

В ночь с 7 на 8 февраля на въезде в город Ирпень Киевской области пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сбила машина. После этого его переехали еще несколько авто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась на въезде в город. По предварительным данным правоохранителей, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и его сбила машина. Впоследствии его переехали еще несколько авто, среди которых, как указано, легковушка и маршрутка.

От полученных травм мужчина умер мгновенно. Полиция ищет свидетелей аварии.

Напомним, в Никополе такси на "зебре" сбило мать и ребенка, которые переходили дорогу. В результате столкновения 50-летняя женщина получила перелом ключицы. А 8-летний ребенок отделался ушибами.

Также мы писали о том, что на Прикарпатье глава лесхоза сбил на обочине 9-летнюю девочку и оставил ее умирать на дороге. Авария произошла 20 января около 19:00. Чиновник, управляя служебным автомобилем марки Renault Duster, выехал за пределы проезжей части дороги направо, где сбил девочку, которая шла по обочине с матерью.

Кроме того, сообщалось, что в Ровно пьяный помощник бывшего депутата насмерть сбил военного и скрылся с места ДТП, однако его задержали.