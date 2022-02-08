В Японии нижняя палата парламента (Палата представителей) приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной и поддержка ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом пишет Kyodo News.

В резолюции говорится, что Токио "серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Нижняя палата парламента "настоятельно призывает правительство использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все возможное для снижения напряженности в Украине и скорее установить мир".

В агентстве добавили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал принять "решительные меры в ответ на любое нападение" на Украину со стороны России во время онлайн-беседы с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.

Ранее мы писали, что США попросили Японию ввести санкции против РФ в случае "вторжения в Украину". В Японии пока не дают ответа, поскольку опасаются ухудшения отношений с Россией.

Также сообщали, что в конце января Япония призвала своих граждан срочно покинуть Украину.