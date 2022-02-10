Заместитель главы Набсовета Укрзализныци Сергей Лещенко, который получает гигантскую зарплату, не смог ответить на элементарный вопрос, связанный с железной дорогой.

Ему в эфире канала "Дом" задали вопрос от зрителя "зачем железнодорожники стучат по колесам".

Лещенко попытался завести этот вопрос под "корпоративную тайну":

"Руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер жестко поставил условие, что ни один член наблюдательного совета не может выступать на любых публичных площадках о деятельности "Укрзализныци", - сказал Лещенко.

На что получил резонное замечание - вопрос об общих знаниях о функционировании УЗ, а не о деятельности предприятия.

На самом деле, железнодорожники по стуку определяют целостность колеса. Если колесо звонкое, значит, трещин нет.

Кстати, это был не единственный инцидент во время эфира с Лещенко. В эфир включили экс-нардепа Игоря Мосийчука, который задал Лещенко вопрос о его коррупционных связях с олигархом Виктором Пинчуком. После чего Мосийчука из эфира выключили.

Напомним, на днях Сергей Лещенко пошёл на повышение в "Укрзализныце". Его назначили зампредседателем Набсовета АО "Укрзализныци".

Известно, что с 2002 по 2014 год Лещенко работал замом главного редактора в издании "Украинская правда".

В 2014-2019 году – он был депутатом Верховной Рады от блока Петра Порошенко, но большую часть каденции часто выступал против "генеральной линии" партии, однако не выходил из состава фракции, чтобы не потерять мандат.

В 2019 году, во время президентской кампании, он активно поддерживал Владимира Зеленского.

В декабре 2019 года его назначили в наблюдательный совет "Укрзализныци", прежде опыта работы в транспортной отрасли Лещенко не имел. В конце сентября 2021 года он прекратил свою работу в акционерном обществе. Однако в последних числах декабря 2021-го Кабмин снова назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци".

Также мы сообщали, что Сергей Лещенко вместе с женой Настей Топольской отдохнул во Флориде.