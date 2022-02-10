Президент Российской Федерации Владимир Путин уточнил смысл своего обращения к Владимиру Зеленскому, в котором сказал "нравится не нравится, терпи моя красавица". По словам российского лидера, это не был переход на личности.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в четверг, 10 февраля.

"Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат.

Если государство приняло на себя определенные обязательства, то всем нужно их исполнять и договариваться о том, как это сделать", - сказал Путин.

Напомним, после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин прокомментировал заявления Киева о минских соглашениях словами "нравится не нравится - терпи, моя красавица".

В ответ на это Зеленский сказал, что "Украина действительно красавица", однако его смутило местоимение "моя". В Белом доме же в словах президента РФ увидели шутку про изнасилование.

Как прошли переговоры лидеров Франции и России, после которых прозвучали слова о "красавице" подробно разобралась спецкор "Страны" Олеся Медведева в своем блоге.