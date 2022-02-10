Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена осуждает высказывание Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", которым он призвал Киев соблюдать Минские соглашения.

Об этом она сказала в ходе брифинга, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о высказывании Путина.

Напомним, многие узнали цитату из песни "Гости" 1993 года ялтинской панк-группы "Красная плесень" во фразе президента России. Однако в Кремле опровергли, что совет Путина Зеленскому о красавице - цитата из этой песни.

Слова о красавице прокомментировал и Владимир Зеленский.

Отметим, что совет Путина Зеленскому о красавице прозвучал на пресс-конференции по итогам переговоров президентов РФ и Франции в Москве. Сначала Макрон побывал в России и провел переговоры с Путиным, а на следующий день побывал у Зеленского в Киеве.

О том, что стало понятно после визита президента Франции в Москву и Киев, и чего ждать после переговоров Макрона с Зеленским, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.