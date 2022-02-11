В России провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом (БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения.

Об этом сообщается на сайте "Ростеха".

Во время полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры БРТК. Самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

"Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики", − сообщил командир экипажа, летчик-испытатель Сергей Пархаев.

Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

"Начался важный этап испытаний А-100 − авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания", - заявил член-корреспондент РАН Владимир Верба.

Ранее "Страна" сообщала, что в России показали патрульный корабль "Страж", способный погружаться под воду.

Также мы писали, что два российских бомбардировщика патрулировали небо над Беларусью.