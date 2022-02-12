Министр обороны Ллойд Остин 12 февраля провел телефонную беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Об этом сообщается в релизе пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте ведомства.

Стороны "обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", - коротко указано в релизе.

В российском же Минобороны сообщили, что "главы оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

Как писала "Страна", накануне, 11 февраля, у Шойгу состоялась личная встреча в Москве с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В ходе пресс-конференции Уоллес охарактеризовал диалог с Шойгу как конструктивный и откровенный.

"Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО", - сказал министр. По его словам, в Москве он также обсудил важность реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

А в конце января министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу.