Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне нагнетания вокруг возможного "вторжения России" опубликовал видеообращение к согражданам. Он решил их успокоить, призвал сохранять спокойствие и заверил, что украинская армия готова дать отпор агрессору.

Видео опубликовано на станице Шмыгаля в Facebook 12 февраля.

"Сегодня нам нужно не поддаваться гибридным провокациям врага. Наша армия сильна. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила - сильный духом, мудрый, единственный украинский народ", - сказал украинский премьер.

Он также повторил тезис Зеленского о том, что не стоит поддаваться панике, которая "способна подпитывать силы врага".

"Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда паническое настроение для врага - подарок. Именно паника эффективнее, чем танки и автоматы уничтожает государства", - добавил Шмыгаль.

В обращении он также вспомнил о международных партнерах, которые поддерживают Украину не на словах, а на деле.

Как писала "Страна", 12 февраля в Херсонской области одновременно на территории двух поселков прошли тактико-специальные учения сил Министерства внутренних дел. За ними наблюдал Зеленский.

Также мы сообщали о том, что Зеленский призвал предоставлять доказательства о вторжении 16 февраля, если таковые имеются. Именно такую дату вторжения называют на Западе.