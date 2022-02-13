"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что Донецк держит на контроле ситуацию со взрывом на Донбассе, сообщения о котором появились 12 февраля. По словам Пушилина, он может быть связано со съемками провокации, подготовленной украинскими властями.

Об этом Пушилин рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Да, действительно, взрыв был, он слышен был в некоторых районах Донецка. Но сразу оперативно все выяснили, потому что, конечно, ситуацию держим на контроле и обязаны это делать особенно сейчас", - сказал Пушилин.

"Глава ДНР" добавил, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в полутора километрах от линии соприкосновения, вблизи населенного пункта Опытное.

"Что взорвалось - непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то", - предположил Пушилин.

Напомним, что в Донецке 12 февраля жители Киевского и Куйбышевского районов услышали мощный взрыв. "Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине.

Также распространялись слухи о начале боевых действий в Горловке, но в "республике" их опровергли.

"Страна" сообщала, что в штабе ООС прокомментировали взрыв в Донецке и заявили, что не обстреливали неподконтрольные территории на Донбассе. В ВСУ информацию о взрыве не подтвердили.

Ранее мы писали о том, что Пушилин заговорил о подготовке Киевом на своей территории провокации с химоружием.