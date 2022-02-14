Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на этой неделе может посетить Москву и Киев из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает ТАСС.

В ближайшие дни в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию могут отправиться до 2 тысяч итальянских военных, если на встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля примут решение об усилении присутствия альянса в Восточной Европе. Но при этом новая военная миссия должна получить санкцию от парламента республики. Также потребуется разрешение от принимающих стран.

В настоящий момент около 250 итальянских военных служат в батальоне НАТО в Латвии под канадским командованием.

Напомним, в субботу МИД Италии рекомендовали всем итальянцам покинуть Украину и воздержаться от поездок в нашу страну. А МИД Японии также отзывает большую часть дипломатов из Киева и призывает японцев немедленно покинуть Украину.

Также мы сообщали о заявлении после Британии о том, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

Ранее Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как США запустили информационную кампанию о "российском вторжении" 15-16 февраля и какие сценарии развития ситуации существуют.