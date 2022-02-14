Около села Середнее Ужгородской области микроавтобус Mersedes Vito, на переднем пассажирском кресле которого сидела беременна на 30-ой неделе женщина, попал в серьезное ДТП, слетев с дороги. В результате аварии девушка серьезно пострадала и потеряла ребенка.

Об этом сообщает Zakarpattya24.

Авария случилась примерно в 6:00 утра, сегодня, 14 февраля. Беременная женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Ужгородскую центральную городскую клиническую больницу, сам водитель буса не пострадал.

В комментарии изданию Zakarpattya24 медики сообщили, что "женщина была пристегнута, однако получила серьезные травмы – перелом костей тазобедренного сустава и внутренние кровотечения. Было проведено хирургическое вмешательство".

Женщина потеряла ребенка и сейчас находится в критическом состоянии, врач борются за ее жизнь.

В патрульной полиции Закарпатья подтвердили факт ДТП и отметили, что авария произошла на 792-м километре трассы. На момент инцидента в микроавтобусе находились два человека - мужчина 1991 года рождения и женщина 1994 г. р.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют следователи.

Ранее мы писали о том, что на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила двух 15-летних девочек, в результате они получили травмы и попали в больницу. За рулем авто был 29-летний мужчина, который, как выяснилось в ходе экспертизы, перед аварией употреблял марихуану.

Также мы писали, что в пятницу, 11 февраля, в селе Припрутье Черновицкой области налоговик в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб один человек.