В Золочеве Львовской области 78-летнему старику грозит 10 лет тюрьмы за торговлю марихуаной в селе. Об этом сообщает пресс-служба области.

Полиция задержала пенсионера и объявила ему подозрение в незаконном сбыте особо опасных наркотиков. В прокуратуре рассказали, что пенсионер раньше не был судим.

Следствие установило, что в течение января пенсионер занимался торговлей каннабисом. Торговал мужчина в своей деревне, название которой не сообщают.

Во время обысков дома у пенсионера стражи порядка обнаружили и изъяли значительное количество марихуаны и деньги, которые он заработал на торговле.

Точного количества изъятых наркотиков в прокуратуре сообщить не могут, потому что экспертиза продолжается. 78-летнему мужчине уже предъявлены официальные обвинения, а суд отправил мужчину под домашний арест. В случае доказательства вины пенсионеру грозит от 6 до 10 лет заключения.

Напомним, в Дрогобыче полицейские отобрали у местного жителя пистолет, в котором нашли и наркотики.

Также в Украину пытались ввезти 7 тонн контрафактных электронных сигарет, стоимость партии которых превысила 16 миллионов.

А в начале февраля в Украине блокировали масштабный канал контрабанды наркотиков из ЕС с ежемесячным оборотом в миллион гривен.