"Лекарств от разбитого сердца не существует". В День Валентина медики дали рекомендации от болезней сердца
Министерство здравоохранения креативно поздравило украинцев с сегодняшним праздником - Днем влюбленных. На официальной странице ведомства в Facebook размещены советы о том, как обезопасить себя от болезней сердца.
Впрочем, перед рекомендациями эксперты напомнили всем, кто хоть раз в жизни страдал из-за безответной любви, что лекарства от "разбитого" сердца не существует.
А вот перечень того, что поможет спастись от сердечного приступа:
- Не курите
- Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице
- Заботьтесь о своем питании и контролируйте вес
- Откажитесь от употребления алкоголя
- Регулярно измеряйте артериальное давление
- Избегайте стресса.
- Берегите себя и свое сердце!
Напомним, в Украине впервые за три недели выявили меньше 20 тысяч новых случаев ковида за сутки. Поэтому в Минздраве заявили о стабилизации ситуации с ковидом в Украине на неделю раньше прогнозов.
Также "Страна" писала об исследовании американских ученых, которые установили, что даже легкая форма коронавируса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому, по данным ученых, пути ухода за теми, кто пережил тяжелую форму COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям.