Министерство здравоохранения креативно поздравило украинцев с сегодняшним праздником - Днем влюбленных. На официальной странице ведомства в Facebook размещены советы о том, как обезопасить себя от болезней сердца.

Впрочем, перед рекомендациями эксперты напомнили всем, кто хоть раз в жизни страдал из-за безответной любви, что лекарства от "разбитого" сердца не существует.

А вот перечень того, что поможет спастись от сердечного приступа:

Не курите

Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице

Заботьтесь о своем питании и контролируйте вес

Откажитесь от употребления алкоголя

Регулярно измеряйте артериальное давление

Избегайте стресса.

Берегите себя и свое сердце!

Напомним, в Украине впервые за три недели выявили меньше 20 тысяч новых случаев ковида за сутки. Поэтому в Минздраве заявили о стабилизации ситуации с ковидом в Украине на неделю раньше прогнозов.

Также "Страна" писала об исследовании американских ученых, которые установили, что даже легкая форма коронавируса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому, по данным ученых, пути ухода за теми, кто пережил тяжелую форму COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям.