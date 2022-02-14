В Польше прогремел сильный взрыв на фабрике взрывчатых веществ NitroErg. Разыскиваются двое сотрудников, не явившихся в пункт сбора. Специальной комиссии предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Взрыв произошел 14 февраля на фабрике по производству динамита NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. В результате взрыва, одно из зданий на территории завода было уничтожено.

По данным радиостанции, грохот был слышен в радиусе многих километров.

"Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись", - рассказал один из очевидцев.

На месте работают десятки пожарных, на завод направили вертолеты санитарной авиации. Информации о жертвах нет. Разыскиваются два человека, которые находились на месте происшествия.

Подобное ЧП на фабриках NitroErg уже было. В январе 2021 года в Беранке произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащие концерну KGHM фабрики NitroErg являются одними из пяти производящих динамит в Европе.

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