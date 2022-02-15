Кабинет Министров Украины поручил создать единую информплатформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью и деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Об этом свидетельствует распоряжение №147 от 14 февраля.

Правительство поручило Министерству культуры и информационной политики, центральным органам государственной власти, а также с согласия другим заинтересованным органам власти, областным, Киевской городской госадминистрациям, органам местного самоуправления, Национальной общественной телерадиокомпании, информационному агентству "Укринформ" и телеканалу "Рада" начиная с 15 февраля создать единую информационную платформу стратегической коммуникации "UAвместе".

Органам власти также поручили 16-20 февраля разместить баннер "UAвместе" на региональных и общенациональных телеканалах, вебсайтах и ​​вебстраницах органов государственной власти в социальных сетях.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества", который размещен на сайте главы государства. Зеленский объявил 16 февраля "Днем единения".

Позже Кабинет Министров утвердил план мероприятий, который предусмотрен указом президента. На фоне слухов о "российском вторжении", анонсированном США, в Украине собираются провести насыщенную программу мероприятий.