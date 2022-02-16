Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины ввела обеспечение защиты от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера всех детей, независимо от возраста. За принятие законопроекта № 5330-1 в целом проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226.

Документом предлагается, чтобы нормы закона "О защите общественной морали", который обеспечивает защиту от негативного влияния продукции сексуального характера, распространялись на детей (до 18 лет), а не только на несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).

Также законопроектом запрещается создание и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Кроме этого, уточняется перечень учебных заведений, вблизи которых запрещается размещение мест для рекламы, распространения продукции и проведения зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о противодействии антисемитизму, в котором антисемитизм предлагается наказывать крупными штрафами и тюремными сроками.

Согласно документу, антисемитизм в Украине будет наказываться штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти-восьми лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Также "Страна" сообщала, что Рада приняла обращение к международному сообществу с просьбой об оружии и ужесточении санкций против РФ.