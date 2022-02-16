Денежный залог в размере почти 15 миллионов гривен за выход из СИЗО депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, которого разоблачили при получении взятки в 1,4 млн гривен, внесла его жена.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Залог внесла жена", - сообщил собеседник.

Отметим, что во вторник, 15 февраля, за Трубицына был внесен залог в размере 14,88 млн гривен. После этого он был освобожден из-под стражи.

Как сообщалось, 12 февраля ВАКС арестовал Трубицына с альтернативой залога в 14,886 млн грн. НАБУ проинформировало, что в случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления - до 9 апреля 2022 года включительно.

На фоне происходящего с Трубицыным в партии президента обвинили в коррупции окружение Кличко. Сам мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на полное и объективное расследование дела против депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Также градоначальник заявил, что Киевсовет будет "избавляться от коррупционеров, которые, работая в городских властях, соблазнились на конверты".

Ранее "Страна" детально рассказывала, как попался на взятке "слуга" Трубицын и чем он известен.