В Украине за день почти в два раза подскочила заболеваемость ковидом. Также за сутки более чем в два раза увеличилось число летальных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 22 февраля пресс-службой Минздрава.

За прошлые сутки коронавирус выявили у 24 440 человек (днем ранее - у 13 562 человек). Среди них 2 455 детей и 665 медиков. В больницы попали 1 553 человека. Выздоровели - 33 238 человек. 287 случаев ковида оказались летальными (днем ранее - 127).

Вчера вакцинировались от коронавируса 56 726 человек. Из них 15 443 человека получили первую дозу вакцины, 26 027 - вторую дозу. 350 человек сделали дополнительную прививку, 14 906 человек - бустерную.

За все время пандемии в Украине выявлено 4 758 773 случая коронавируса. 3 985 601 человек выздоровел. 104 932 случая ковида оказались летальными.

Напомним, еще на прошлой неделе в Минздраве заявили о стабилизации ситуации с ковидом в Украине. При этом в ведомстве отметили, что это случилось раньше, чем ранее прогнозировалось.

Также мы писали о том, что вчера в Украине впервые за четыре недели выявили меньше 14 тысяч случаев ковида за сутки.

Кроме того, мы сообщали, что Кабинет министров Украины готовится ослабить коронавирусный карантин на весенне-летний период. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.