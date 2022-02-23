Нардеп Максим Бужанский заявил, что принятый сегодня в первом чтении законопроект о легализации в Украине гражданского огнестрельного оружия, на практике ничего не изменит. По его словам, согласно документу, возможность приобретать и иметь оружие будет регламентирована законом, а не постановлением МВД, как сейчас.

Об этом Бужанский сообщил в Telegram-канале.

"Проголосованный законопроект говорит о том, что возможность приобретать и иметь оружие будет регламентирована законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новшеств в этом законопроекте нет, владеть чем-то, чем нельзя было владеть раньше, он не разрешает", - заявил Максим Бужанский.

Отметим, что законопроект №5708 об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении 274 голосами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на фоне волны слухов о возможной войне с Россией в разы увеличился спрос на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Это подтвердили "Стране" владельцы оружейных магазинов и врачи-психиатры, которые выдают справки для разрешений на покупку стволов.

Также мы сообщали, что Резников выступил за легализацию оружия в Украине.