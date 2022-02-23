С начала весны Совет Европейского Союза порекомендует странам ЕС разрешить въезд туристам, которые привиты любой из разрешенных к использованию ВОЗ вакцин от коронавируса. В том числе и с тех, кто вакцинировался CoronaVac.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Совет ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, вакцинированным любой из вакцин, разрешенных к использованию ВОЗ.

"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не более 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу", – сказано в рекомендациях Совета ЕС.

Это может позволить путешествовать в ЕС украинцам, которые вакцинировались CoronaVac, прививки которым раньше принимали не все страны Евросоюза. Однако для въезда тех, кто привился CoronaVac могут дополнительно потребовать отрицательный ПЦР-тест или прохождение изоляции.

Стоит отметить, что рекомендации Совета ЕС не являются обязательными к выполнению и решения о конкретных правилах въезда каждая страна ЕС будет принимать самостоятельно.

Напомним, Кабинет министров Украины готовится ослабить коронавирусный карантин на весенне-летний период.

Также сообщалось, что в Украине зарегистрировали уже второе лекарство от коронавируса для экстренного применения при болезни.