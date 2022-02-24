Только что, в центре Киева включилась сирена. Она слышна в районе метро Дружбы народов и других районах. Накануне прошел слух о возможных бомбардировках города.

В ГосЧС ранее объяснили порядок действий в случае, если вы слышите сирену.

Первое, что нужно сделать - спрятаться в доме или в бомбоубежище. Если вы слышите звуки сирен в течение нескольких минут - это означает сигнал "Внимание всем". Нужно вернуться домой, включить радио или телевизор и слушать дальнейшие указания. Действуйте по инструкции, которую будут озвучивать СМИ. Оставляйте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

В доме на случай ЧС важно проверить, есть ли рядом укрытие рядом. Это может быть подвал или метро, где вы можете спрятаться. Сегодня киевская подземка работает в безоплатном режиме.

Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения. Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами. На случай отключения электроэнергии подготовьте свечки и фонарики. Соберите все важнейшие документы.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Путин объявил о "военной операции" в Украине, а Рада ввела военное положение. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных из-за обстрелов после того, как российские военные прорвали границу Украины.

Как писала "Страна", колонна бронетехники идет со стороны Сумской области в направлении Киева.

Въезд в столицу может быть усложнен, трассы и выезды из Киева могут быть переполнены - киевляне эвакуируются из города.