Из аэропорта "Жуляны" в Киеве пару часов назад вылетел белый пассажирский самолёт.

Об этом сообщают очевидцы.

При этом этот борт не фиксировался в системе отслеживания полетов Flightradar.

Отметим, что ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Зеленский не вышел с ним на связь 1,5 часа назад, хотя была договоренность созвониться.

Несколько часов назад Офис президента заявил, что цель операции России - уничтожение лично президента Владимира Зеленского.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.