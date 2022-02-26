Ночью в Донецке по-прежнему неспокойно. Несмотря на то, что на улицах города тихо, слышны звуки канонады.

На улицах движения не наблюдается, с освещением в городе все в порядке.

Напомним, что мы подробно писали о том, что происходит в Донецке на фоне обострения боев.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, посвященное текущей ситуации в стране. Он заявил, что сегодня ночью российские войска пойдут на штурм Киева.

Также мы писали о том, что рядом с окруженным Мелитополем продолжаются бои.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.