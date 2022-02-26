Днем в субботу, 26 февраля, президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. По его словам, ВСУ выстояли и успешно отбивают атаки врага.

Видео опубликовано в соцсетях Зеленского.

"Могу начать с хорошей новости - мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашей страны. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр страны и поставить тут марионеток, как в Донецке. Мы сломали их задумку, они не получили никакого преимущества над нами. Продолжалась настоящая битва за Киев. Враг применил против нас все: истребители, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, пытаются разбить энергетические объекты, у них очень подлая тактика", - заявил Зеленский.

Также он призвал всех украинцев, которые находятся за границей, возвращаться в Украину и вставать на защиту страны.

Зеленский также сказал, что народ Украины заслужил членство в ЕС, и наступил момент принять соответствующее решение.

Президент также обратился к россиянам. Он призвал их остановить свои власти.

"Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно остановить, тем больше людей останутся живыми. Мы видим, что есть выступления ваших граждан против войны, мы знаем, что многие в России просто шокированы подлостью и жестокостью власти - и это очень правильная реакция, я благодарю вас за эту реакцию", - сказал Зеленский.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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