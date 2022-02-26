В Украине третьи сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Напряженная обстановка сложилась вокруг Киева и Киевской области. Так, возле Бучи уже 10-15 минут слышна непрерывная залповая стрельба, ведутся жестокие бои.

Напомним, что после отказа Киева от переговоров Минобороны Российской Федерации отдало приказ наступать своим войскам по всем направлениям.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Все, кто окажутся на улице, будут считаться диверсантами.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.